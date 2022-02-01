Завершено расследование уголовного дела по обвинению главы одного из муниципальных образований Саратовской области в служебном подлоге и присвоении средств. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Глава одного из муниципальных образований Питерского района являлась главным распорядителем доходов бюджета. Ей было установлено ежемесячное денежное вознаграждение. С октября 2019 по октябрь 2021 года она изготовила решение Совета муниципального образования, внеся в него заведомо ложные сведения об увеличении её денежного содержания. Таким образом, ей неправомерно выплачено 86 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.