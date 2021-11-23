Валерий Радаев потребовал от мэрии города отреагировать на жалобы на работу общественного транспорта в Саратове.

Об этом он заявил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, — сообщает пресс-служба областного правительства.

Радаев, в частности, отметил следующее:

«Обращения в основном связаны с долгим ожиданием автобусов, высокой заполняемостью салонов. Еще жители жалуются на отмену ряда маршрутов и изменения схем движения. Якобы, информация до пассажиров не доходит. Для муниципальной власти — это сигнал.Нужно детально разобраться и принять оптимальные решения, удобные для граждан».