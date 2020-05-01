Губернатор Саратовской области Валерий Радаев обратился к жителям области через свой аккаунт в соцсети Instagram.

Он подчеркнул, что в этом году многие планы пришлось менять из-за непростой эпидемиологической обстановки.

— Празднование священной для всех россиян даты – Дня Победы – обязательно состоится. Речи об отмене торжественных мероприятий быть не может. Традиционный парад и чествование ветеранов в год 75-летия Победы непременно проведем, когда будем уверены в безопасности эпидемиологической ситуации. Сейчас важно, чтобы все были здоровы, – отметил Валерий Радаев.

Губернатор отдельно остановился на всенародной акции «Бессмертный полк».

— Многие жители мне писали в соцсетях, переживая, что не будет всенародной акции «Бессмертный полк». Каждый год десятки тысяч саратовцев вставали в строй с фотографиями своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек. Считаю, что никакие обстоятельства не могут помешать всем нам вспомнить тех, кто подарил нам мирное небо ценой собственной жизни, кого с нами уже нет.

Как известно, нет в России семьи, где бы ни помнили своего героя. Предлагаю провести акцию в режиме онлайн.

Выкладывайте фотографии своих родных-участников Великой Отечественной войны, которых нет с нами. Рассказывайте их историю и отмечайте хештег #бессмертныйполк64, — сказал глава региона.

Валерий Радаев начал эту акцию с рассказа о своем дедушке Иване Уткове, с чьим портретом каждый год вставал в ряды «Бессмертного полка».

— С его фотографии начинается наш семейный фотоальбом. Он, как и миллионы советских солдат, не вернулся из боя. Бабушка рассказывала, что дед был очень добрым, готов был всегда помочь друзьям и соседям, очень любил свою семью и село, в котором жили. Спустя много лет я смог отыскать его фронтовые письма, адресованные своей жене. Он старался не упоминать про войну, про тяжелые условия на фронте, интересовался, как живут его родные, как дела дома, здоровы ли его дочки. И в конце каждого письма добавлял: «Целую вас всех».

О его гибели в 1942 году бабушке написал командир отделения: «Ваш муж погиб за Родину, за честь, за свободу. Защищал свою Родину честно и умело. Он погиб в населенном пункте под Харьковом. Осколок попал ему в сердце. Умер он 19 мая в 5 часов вечера 53 минуты». Похоронка на деда пришла только в конце войны, — рассказал губернатор Саратовской области.