Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провёл встречу с призёром Международной премии «МЫВМЕСТЕ» Денисом Родичевым, студентом 5 курса Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС. Встреча прошла с участием председателя Совета ректоров вузов области, директора ПИУ РАНХиГС Виктора Чепляева, министра молодёжной политики и спорта области Александра Абросимова.

В 2021 году Денис Родичев принял участие в конкурсе и занял 2 место в номинации «Технологии для жизни» с проектом «Твоя безопасная сеть».

Губернатор вручил Денису памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и грамоту за подписью Президента Российской Федерации.

Глава региона отметил важность стремления молодёжи к новым знаниям: «В регионе поддерживают молодёжь, создаются условия для самореализации молодых. Это очень важно, потому что за ними будущее. В современных реалиях нужно быть конкурентоспособным, технологичным, чтобы продвигать своё дело. И Международная премия «МЫ ВМЕСТЕ» — это высокая оценка проекта. Вы большой молодец, стали призёром конкурса. Так, держать и двигаться к новым победам», – сказал Валерий Радаев.

Денис Родичев высказал слова благодарности Губернатору и рассказал о проекте, о проделанной командой работе и планах на будущее. По его словам, полученная грантовая поддержка в 1,5 млн рублей будет направлена на дальнейшую реализацию проекта, главной целью которого стало обучение подрастающего поколения навыкам безопасного поведения в сети Интернет.

«Наш проект был создан в 2018 году. Мы не только продвигали его в районах Саратовской области, но и вышли на другие регионы. Цифровое пространство сильно заражено вирусами и мошенничеством, поэтому важно научить детей основам безопасности в Интернете», – сказал Денис.

Он также подчеркнул, что в рамках проекта уже разработан игровой набор в составе настольных игр «ХакеRU.net» и «Bonton», а также создано кроссплатформенное приложение по цифровой безопасности, включающее анимационный обучающий курс в шести сферах, тестирование в формате игровых испытаний и дайджест событий по цифровому воспитанию.

В завершение встречи Валерий Радаев отметил, что участие в добровольческих общественно значимых конкурсах стимулирует молодое поколение к активной самореализации: «Государство предоставляет для этого неограниченные возможности. Буквально на днях Президент Владимир Путин призвал граждан направлять свои проекты на форум «Сильные идеи для нового времени». Стране, регионам важны ваши предложения».

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