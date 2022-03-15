Глава минздрава Саратовской области Олег Костин в своем телеграм-канале ответил на вопрос, волнующий многих.

-«Сбросить маски». Сегодня этого хотят многие, но не многим это на пользу. Прежде всего, людям из группы риска — пожилым, людям с хроническими заболеваниями и другим. Да, мы видим снижение заболеваемости по России в целом, каждый день практически на 10 тысяч минус. В нашем регионе тоже прослеживается тенденция к уменьшению регистрируемых случаев ковида. Но это только один показатель, а их должна быть совокупность. И это зависит, прежде всего, от нас самих: привились ли, ревакцинировались ли, соблюдаем меры профилактики и предосторожности?

Думаю региональное управление Роспотребнадзора, как главный регулятор санитарно-эпидемиологичнского благополучия, даст свое экспертное мнение на сей счёт. Но к данному вопросу, как я уже сказал выше, нужно подходить аккуратно, не подвергая опасности наиболее подверженных к заражению, — написал он.