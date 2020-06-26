Глава Романовского района Алексей Щербаков проголосовал за поправки в Конституцию и в своем комментарии выразил особую поддержку отдельных из них.

— Наша страна достигла столь высокого уровня развития, чтобы установить новую «планку» социальных гарантий, которые будут закреплены в Конституции. Каждый гражданин России должен чувствовать себя защищенным, должен быть уверен в том, что его права на поддержку государством будут гарантированы в течение всей его жизни.

Поправки в Конституцию, касающиеся социальной сферы, закрепляют в основном законе страны целый ряд новых положений о пенсионном обеспечении граждан, социальных выплатах, индексации социальных пособий. Еще одна важная их сторона — адресность.

Нужно отметить и другое обстоятельство: какой бы ни была внешняя экономическая конъюнктура, какие бы потрясения ни будоражили рынки, уровень социальных гарантий не изменится. Более того, именно за счет социальных гарантий государство может влиять на процессы в социуме: например, стимулировать повышение рождаемости, без чего невозможно решить демографические проблемы. Это отлично продемонстрировала программа материнского капитала, которая продолжает развиваться и усиливаться. При этом в центре внимания поправок — человек. Нужно сделать все, чтобы гражданин чувствовал себя защищенным в течение всей жизни, а помощь получали те, кому она действительно нужна, — говорит Алексей Щербаков.