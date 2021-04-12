Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что День космонавтики сопоставим с Днем победы.

Он записал поздравление, в котором поздравил своих коллег с наступающим юбилеем космической эры. И напомнил о событиях, которые были во время первого полета Юрия Гагарина в космос. Несмотря на потерю в войне колоссального количества людей и ресурсов именно летчик из нашей страны совершил такое знаковое событие.

—Это говорит о том, что не все связано с обстоятельствами. Очень многое зависит от людей, от их воли профессионализма и нацеленности на достижение целей. Мы стоим на пороге очень важных изменений. Начала лунных исследований, сначала автоматами, а потом экипажами. Мы видим колоссальные возможности для международного сотрудничества и демонстрации технологий, которые есть в нашей отрасли. Многое говорит о том, что с нами хотят дружить и работать, — отметил он.

Дмитрий Рогозин выразил мнение, что российский космос способен решить все задачи, которые поставлены президентом и народом.