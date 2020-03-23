Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова предложила ужесточить ответственность за нарушение карантина по коронавирусу. Об этом пишут РИА Новости.

На заседании по координационному совету главный санитарный врач страны предложила кабмину и премьер-министру Михаилу Мишустину рассмотреть эти изменения. В настоящее время нарушителю режима изоляции грозит штраф до 80 тысяч рублей или ограничение свободы до года. Если это привело к массовому распространению заразы или гибели людей — то лишение свободы до пяти лет.

Мишустин подтвердил, что решение будет принято после подведения итогов встречи.

По данным ВОЗ, сейчас в мире болеют COVID-19 около 292 тысяч человек, 12,7 тысячи умерли. В России эти данные значительно меньше — 438 человек, из которых 262 — в Москве. 17 пациентов уже выздоровели.