Руководитель Росздравнадзора по Саратовской области ушел в отставку, сообщают некоторые телеграм-каналы со ссылкой на источники в правительстве региона.

Дмитрий Цымабал, якобы, освобожден от занимаемой должности после выраженного ему недоверия депутатами Саратовской областной думы, критики спикера госдумы в его адрес и еще ряд недоработок по линии своего ведомства.

В приемной Росздравнадзора эту информацию не подтверждают, но и не опровергают. Секретарь Дмитрия Цымбала сообщила, что не просто не располагает такими сведениями.

Напомним, на прошлой неделе деятельность Росздравназдора по Саратовской области в период пандемии вызвала целый ряд серьезных замечаний Вячеслава Володина. После этого прокуратура Саратовской области начала проверку. Сегодня также стало известно, что депутаты облдумы выразили Дмитрию Цымбалу свое недоверие.

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