Сегодня, 4 ноября из жизни ушел глава Ровенского района Геннадий Панфилов. Об этом написал в инстаграм-аккаунте депутат Госдумы Александр Стрелюхин.

— Трудно передать словами какую потерю понесли всё, кому посчастливилось с ним дружить и работать. В нашей памяти он навсегда останется добрым и порядочным человеком, -написал он в память об усопшем.

Геннадий Панфилов родился в Саратовской области в селе Степное, закончил саратовский политехнический институт, затем работал инженером на предприятиях, был удостоен звания «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России».

Должность главы Ровенского района он занимал с 2017 года.