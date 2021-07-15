Глава Ртищевского района Саратовской области Светлана Макогон попросилась в отставку, сообщает пресс-служба регионального министерства по делам территориальных образований.
Исполнение обязанностей главы Ртищевского муниципального района возложено на первого заместителя администрации района Александра Жуковского. Ранее он возглавлял Межрайонную ИФНС России № 5 по Саратовской области.
Депутаты районного собрания удовлетворили просьбу Светланы Макогон. Она была назначена главой района в октябре 2017 года.