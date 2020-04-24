Председатель совета директоров группы компаний «Русагро» Вадим Мошкович пожертвовал крупную сумму денег на строительство инфекционного центра в Саратове. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Саратове».

Сумма благотворительной помощи предпринимателя составила 10 миллионов рублей. Сам бизнесмен в Саратове не живет, но развивает в регионе некоторые инвестиционные проекты.

Напомним, инфекционный центр планируется построить в Елшанке. Реализация проекта может завершиться уже до конца текущего года.

Внести свою лепту в строительство больницы можно переводом денег в общественный фонд центра: ИНН: 6450109993 Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара, р/с: 40701810256000000177, БИК: 043601607, к/с: 30101810200000000000 Назначение платежа: благотворительный взнос на строительство инфекционной больницы в г. Саратов.

На сегодняш6ний день собрано уже около 20 миллионов рублей.