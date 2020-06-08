Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил площадь Кирова, где осуществляется комплексная реконструкция городской инфраструктуры. Напомним, по соглашению с администрацией города ООО «КВС» производит перекладку сетей водоснабжения от площади Кирова до Мирного переулка, по Мирному переулку от улицы Люкшина до улицы Вавилова.

В результате выполнения работ будут заменены водопроводные сети диаметром160 миллиметров и диаметром 225 миллиметров, а также планируется строительство новых железобетонных колодцев, монтаж запорных арматур и установка пожарных гидрантов.

— Основные работы КВС завершены, на самой площади монтаж водопроводных сетей выполнен в полном объеме. Сейчас концессионер производит работы по замене коммуникаций на других близлежащих к площади Кирова участках, — отметил глава Саратова Михаил Исаев.

Стоит отметить, что старые стальные коммуникации, введенные в эксплуатацию в 1948-1963 годах, меняются на современные полиэтиленовые трубы, имеющие на наружной поверхности соэкструзионный слой, предназначенный для защиты внутренней стороны трубопровода от окисления во время хранения на открытом воздухе. Данные водоводы обладают устойчивостью к динамическим и статическим нагрузкам, являются безопасными для питьевого водоснабжения. Кроме того, белый цвет внутреннего слоя облегчает теледиагностику построенного трубопровода во время его дальнейшей эксплуатации. Производство работ по замене сетей водоснабжения планируется завершить до конца июня 2020 года.