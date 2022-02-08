Глава Саратова Михаил Исаев рассказал в своем Инстаграм о принятых мерах по решению вопроса бездомных животных.

—Тема нахождения на улицах города безнадзорных животных продолжает быть одной из самой злободневных. Для оперативного разрешения проблемы сегодня дополнительно заключены 3 муниципальных контракта: на территории города отловом будут заниматься фонд помощи бездомных животным «Верный друг» и АНО «Зооцентр», в сельских населенных пунктах данные мероприятия будут проводиться «Зооцентром».

В рамках контрактов планируется отловить 270 особей, а с начала года в приюты уже было доставлено 156 животных. Там они проходят вакцинацию, маркировку, стерилизацию. После этого, в рамках действующего законодательства, собаки возвращаются на прежние места обитания при условии, что не проявляют немотивированную агрессию в отношении человека либо других животных, — написал Исаев.