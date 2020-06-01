После встречи главы духовного управления мусульман Саратовской области Мукаддаса Бибарсова с мэром города на ежедневном брифинге поднялся вопрос о здоровье Михаила Исаева.

Был задан вопрос представителям Роспотребнадзора и министерства здравоохранения о том, был ли сделан тест на ковид мэру, ведь он 23 мая был на встрече с Мукаддасом Бибарсовом, у которого подтвердилась новая инфекция.

-Ответ на данный вопрос нарушает ряд федеральных законов, один из таких закон об основах охраны здоровья граждан в РФ статья 13 «Врачебная тайна». Поэтому данный вопрос останется без ответа. – говорит первый зам министра здравоохранения саратовской области Станислав Шувалов.

Также был поднят вопрос о том, что на той самой встрече зараженный надел маску не совсем правильно, оставив открытым нос. Аудитории стало интересно повышается ли из-за этого риск заражения.

— Существуют правила как носить маску. В данном случае на сколько повышен риск заражения, сказать ничего не могу, – ответила Надежда Матвеева заместитель руководитель регионального Роспотребнадзора