Сегодня, 2 марта, стало известно, что саратовские мошенники представлялись мэром города и сообщали о личных проверках. Об этом сообщил Михаил Исаев в своем телеграм-канале.

— На ряд предприятий сегодня поступали звонки от имени должностного лица муниципалитета. Звонивший сообщал о том, что я планирую в ближайшее время посетить организацию с целью проверки.

— Официально заявляю: никаких визитов на какие-либо предприятия в мой график на ближайшие дни не входит.

— Данные звонки являются ложными. — пишет Исаев.

Также глава города попросил всех, кому поступили подобные звонки, сообщить по телефону: 74-87-05.