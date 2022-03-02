Сегодня, 2 марта, стало известно, что саратовские мошенники представлялись мэром города и сообщали о личных проверках. Об этом сообщил Михаил Исаев в своем телеграм-канале.
— На ряд предприятий сегодня поступали звонки от имени должностного лица муниципалитета. Звонивший сообщал о том, что я планирую в ближайшее время посетить организацию с целью проверки.
— Официально заявляю: никаких визитов на какие-либо предприятия в мой график на ближайшие дни не входит.
— Данные звонки являются ложными. — пишет Исаев.
Также глава города попросил всех, кому поступили подобные звонки, сообщить по телефону: 74-87-05.