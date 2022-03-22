Открытость власти – это важный показатель деятельности муниципалитета. Об этом сегодня, 22 марта, заявил глава Саратова Михаил Исаев.

— Несмотря на все изменения в медиапространстве, никто не снимает задачу по работе с населением в социальных сетях и мессенджерах, через различные платформы обратной связи, а также в живом общении. Только в совместном диалоге с жителями возможно находить наиболее верные пути решения проблем и достигать общего успеха.

Особенно сейчас, когда наше государство оказалось в непростой ситуации, мы должны быть рядом с каждым. Это задача местной власти. Саратовцы должны чувствовать нашу поддержку, а мы должны качественно выполнять взятые на себя обязательства и защищать права жителей, — заявил Исаев.