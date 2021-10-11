Сегодня, 11 октября, мэр города Михаил Исаев поручил председателю комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александру Гусеву незамедлительно принять меры в отношении подрядной организации ООО «Оптима».

—На каждом объекте в городе работы должны быть выполнены в

полном объеме и в установленные сроки. То, что мы наблюдаем на дорогах

Саратова сейчас – муниципалитет не устраивает, — заявил Исаев.

Он отметил, что уже достаточно много времени прошло с момента асфальтировки улицы Чапаева и Рабочей. Однако подрядчик до сих пор не восстановил колодцы и горожане вынуждены портить машины, проваливаясь в глубокие ямы.

Исаев поручил привести колодцы в соответствие стандартам.

—Если ООО «Оптима» не готова работать на совесть, то мы данную компанию просим впредь не выходить на городские объекты, — добавил он.