Сегодня, 27 сентября, в ходе оперативного совещания мэр Саратова Михаил Исаев озвучил ряд поручений.
В частности, он потребовал ускорить работу по подключению к отоплению объектов социальной сферы и подготовить жилые дома к вхождению в отопительный сезон с 1 октября.
Также мэр поручил организовать комплекс мероприятий в рамках месячника по благоустройству, и приступить к сезонной высадке деревьев на улицах города.
Еще Исаев поручил земельному контролю провести рейды в частных секторах и по итогам проверок начать процедуру демонтажа шлагбаумов.
Также мэр объявил директору транспорта Сергею Бровкину выговор за отсутствие
контроля в сфере пассажирских перевозок и неудовлетворительную работу.