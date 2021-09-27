Сегодня, 27 сентября, в ходе оперативного совещания мэр Саратова Михаил Исаев озвучил ряд поручений.

В частности, он потребовал ускорить работу по подключению к отоплению объектов социальной сферы и подготовить жилые дома к вхождению в отопительный сезон с 1 октября.

Также мэр поручил организовать комплекс мероприятий в рамках месячника по благоустройству, и приступить к сезонной высадке деревьев на улицах города.

Еще Исаев поручил земельному контролю провести рейды в частных секторах и по итогам проверок начать процедуру демонтажа шлагбаумов. Также мэр объявил директору транспорта Сергею Бровкину выговор за отсутствие

контроля в сфере пассажирских перевозок и неудовлетворительную работу.