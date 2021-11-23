Энгельсский мусоросортировочный комплекс АО «Ситиматик» посетили глава Саратова Михаил Исаев, первый заместитель главы города Дмитрий Алексеев и председатель комитета по ЖКХ Максим Сиденко. Заместитель генерального директора – директор саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев рассказал о работе комплекса и его технических возможностях.

Гости осмотрели производственные площадки предприятия, куда попадают коммунальные отходы из Саратова, узнали об объемах сортировки, технологиях экологически безопасной обработки и захоронения отходов. По итогам визита глава Саратова Михаил Исаев положительно оценил работу действующего комплекса, отметив его технологичность. Ранее глава города посещал мусороперегрузочную станцию в Елшанке.

— Мы ценим внимание и заинтересованность в работе отрасли обращения с ТКО. Мы всегда готовы рассказать, куда первоначально свозится мусор с городских улиц и как производится дальнейшая сортировка поступивших из Саратова отходов и извлечение полезных фракций вторсырья. Именно открытость отрасли является одной из основ «реформы чистоты, — подвел итог встречи директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев

АО «Ситиматик» в рамках концессионного соглашения с Правительством Саратовской области построило и эксплуатирует современную инфраструктуру отрасли обращения с ТКО. В течение текущего года энгельсский МСК оснащен новой линией сортировки отходов, которая позволила увеличить количественный и качественный отбор вторичных материальных ресурсов (ВМР) и новыми пресс-компакторами для формирования брикетов из отобранного ВМР.

Эксплуатация и модернизация концессионных объектов в Саратовской области является наглядным примером реализации инфраструктурного инвестиционного проекта, сочетающего финансовую эффективность для инвесторов и решение социально-экологических задач в регионе присутствия компании.