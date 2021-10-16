Накануне, 15 октября, мэр Саратова Михаил Исаев потребовал наказать нарушителей, которые заехали на главную пешеходную зону города на машине. Об этом он написал на своей странице в Инстаграм.

Мэр напомнил, что бульвар на Рахова – пешеходная зона, пользующаяся большой популярностью у горожан и гостей Саратова.

—Этим нельзя злоупотреблять. Заезжать на машине на пешеходную зону – запрещено. Правила одни для всех. Поведение молодых людей могло привести к порче имущества и несло угрозу для гуляющих, — написал Исаев.

Нарушителей уже разыскивает ГИБДД.