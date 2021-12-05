Накануне мэр Саратова Михаил Исаев внес предложение переименовать присоединенный к областному центру Саратовский район в Гагаринский. Об этом он написал на своем аккаунте в Instagram.

—Муниципальное образование «Город Саратов» пополнилось седьмой территорией – бывшим Саратовским районом. Для удобства проживающих там граждан изначально было принято решение название оставить прежним. Однако, среди жителей обсуждаются и другие варианты наименования данной территории.

Как по-вашему, Саратовский район должен остаться Саратовским или стать Гагаринским?,— с таким вопросом мэр обратился к жителям региона.