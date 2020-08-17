Сегодня глава города Михаил Исаев сообщил о плачевном состоянии саратовского бюджета, в связи с чем проводить работы по благоустройству города становится невозможно. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее администрация города обращалась к губернатору с просьбой выделить средства на содержание дорожной техники. Данная просьба была исполнена, 13 июля было выделено 100 миллионов рублей для работ по благоустройству города.

Но региональное министерство финансов затягивает с исполнением решений областных депутатов, поэтому средства в город фактически не поступили.

— Коммунальные предприятия Саратова могут встать, — заключил Михаил Исаев.

Напомним, сегодня утром Михаил Исаев мечтал о превращении Саратова в город европейского уровня.