Мэр Саратова Михаил Исаев представил планы развития города до 2070 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

В мечтах Исаева через полвека Саратов станет «по-настоящему оптимизированным городом, районы и локации которого будут создаваться как зоны компактного проживания». Для этого он предлагает «решить ряд актуальных проблем: остановить отток населения, где основной процент составляют молодые люди, наши дети, искоренить отсутствие высокооплачиваемых рабочих мест и производства, развить сферы досуга и культуры».

— Прежде всего, нам нужно разобраться с нынешним потенциалом в существующих границах муниципального образования. Сейчас Саратов имеет значимые преимущества: большое количество вузов, в которых обучается порядка 74 тысяч студентов, высокую долю людей с высшим образованием, сильные компании IT-сектора, сохранный исторический центр и туристические преимущества, которые обеспечивает река Волга и окружающие природные территории. Все эти данные стоит учитывать, составляя планы развития на 50 лет вперед и формируя соответствующие этапы, — пишет Михаил Исаев.

На первом этапе, рассчитанном на ближайшее десятилетие, продолжится работа в существующих границах муниципального образования, а также ее расширение, создание благоприятной и комфортной городской среды, улучшение инфраструктуры и транспортной доступности внутри города. Будет обеспечена поддержка существующих производств, усиление образовательной базы, как основного поставщика кадров, будет вестись поиск направления развития для вывода города на международный уровень. Будет расти сектор экономики, сформированный туристическим бизнесом. Первыми результатами станет создание больших IT-хабов и технопарков, формирование креативной индустрии, что, в свою очередь, повлечет развитие социально-культурной среды города.

Второй этап, по замыслу градоначальника, призван стереть граница между муниципальными образованиями и превратить город в «Большой Саратов».

— Здесь будет происходить урбанизация новых территорий и создание системы скоростного транспорта для быстрого доступа в центр города, — мечтает мэр.

Этот период придется на 2030-2050 годы.

Третий этап, который окончательно превратит Саратов в «город будущего», завершится в 2070 году. В этот период наш город будут стекаться специалисты из других регионов России и других стран, в экономическую сферу Саратова войдут филиалы иностранных корпораций, которые также обеспечат увеличение рабочих мест на территории муниципального образования.

— По итогам реализации данного стратегического плана, к 2070 году Саратов должен выйти на уровень населения в два-три миллиона человек и стать значимым городом европейского масштаба, как один из ведущих инновационных центров, — резюмирует нынешний глава Саратова.

В 2070 году Михаилу Исаеву должно исполниться 96 лет.