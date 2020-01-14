Накануне, глава города Михаил Исаев вместе с директором ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» Сергеем Журавлевым посетили ряд объектов Заводского района, подлежащих реконструкции в ходе реализации инвестиционной программы КВС.

Визит начался в микрорайоне «20 квартал», где по улицам Хомяковой, Азина, Заречная выполняется строительство новых коммуникаций. Прежний водопровод здесь был построены в 1956 году и за время функционирования исчерпал свой эксплуатационный ресурс. В связи с изношенностью водопроводных сетей и большим количеством аварий участок был включен в инвестиционную программу ООО «КВС». В ходе реконструкции предусмотрено увеличение пропускной способности за счет монтажа водопроводных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 315 миллиметров протяженностью 1,837 тысячи метров. После выполнения реконструкции данного водопровода появится возможность подключения новых абонентов. До конца января планируется закончить прокладку трубы в полном объеме. Объект планируется ввести в эксплуатацию в марте текущего года.

— В ближайшей перспективе мы планируем снести до конца все аварийные пятиэтажки в этом районе, поэтому новые коммуникации позволят застроить эту территорию новыми МКД и подключить поселок Воробьевка, территория которого выделена под строительство домов для многодетных семей, — подчеркнул Михаил Исаев.

Вторым объектом посещения руководителя города стала испытательная лаборатория по контролю сточных вод. В ходе ее реконструкции был произведен ремонт помещений, приобретена специальная мебель, оборудование, проведены обучение и подготовка персонала. Лабораторный контроль необходим для налаживания эффективной работы очистных сооружений. По результатам, полученным в лаборатории, технологи и специалисты Городской станции аэрации управляют работой сооружений обеспечивая очистку сточных вод до установленных нормативов. Контроль состава сточных вод на каждой стадии очистки осуществляется более чем по 60 показателям.

— Мы видим, что реконструкция испытательной лаборатории произведена в соответствии со всеми необходимыми требованиями, был проведен не только ремонт помещений, но и заменено оборудование, которое позволит более качественно и оперативно осуществлять контроль состава сточных и природных вод. Также хочу отметить, что возможности данной лаборатории не имеют аналогов в нашем регионе, — заметил Михаил Исаев.

Последним объектом посещения стала улица Огородная. Здесь изношенный водопровод, снабжающий водой 131 тысячу жителей Заводского района, был построен еще 1976 году и на данный момент полностью исчерпал свой эксплуатационный ресурс. Только в 2019 году на нем было зафиксировано порядка 20 повреждений. В настоящее время уже проведены работы по промывке, опрессовке и дезинфекции трубопровода, подготовлены узлы переключения абонентов со старого водовода. Работы по переключению потребителей планируется завершить в январе 2020 года.

Как отметил глава города: «Конечно, реконструкция данного водопровода — это масштабный и крайне необходимый проект. Очень часто мы сталкиваемся с постоянными авариями по ул. Огородная, из-за которых большие потоки воды затапливают Ново-Астраханское шоссе. А при проведении работ по устранению течи без воды на определенный период остается большое количество жителей Заводского района. Теперь же мы видим, что проложена новая труба метрового диаметра, установлено современное оборудование, все работы завершены. Ждем в ближайшее время переключения абонентов».