Министр здравоохранения региона Олег Костин извинился за медленную работу скорой помощи.

На своей странице в Instagram Костин рассказал о работе системы здравоохранения области, а также отметил её недочёты.

В том числе министр извинился за то, что скорая помощь не всегда приезжает достаточно быстро к пациентам.

Костин констатировал, что неотложка работает в интенсивном режиме, практически не останавливаясь. Поэтому имеются задержки.

— Приношу свои извинения. Мы будем увеличивать и дальше работу машин, но, конечно, наши ресурсы имеют конечность по количеству фельдшеров, которые работают у нас. Несмотря на их увеличение почти в два раза, мы имеем задержки, — отметил чиновник.

Также в минздраве сообщили, что знают о большом числе жалоб граждан на невозможность дозвониться до поликлиник. Поэтому в ближайшее время будут созданы специальные кол-центры. Их номера телефонов опубликуют сразу после их создания.