Заместитель Председателя Правительства-министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин выразил в своем телеграм-канале слова благодарности и признательности спасателям, которые помогли выбраться из снежного плена нескольким бригадам скорой помощи в районах области.

-Благо, что все бригады живы и здоровы, всех вытащили и обогрели. В Марксе, например, развернулась целая спасательная операция. Санитарный автомобиль, который ехал за пациентами, чтобы отвезти их на гемодиализ, застрял именно в таком перемете, который на открытой местности из-за почти ураганного ветра образовался буквально за считанные минуты.

Несколько тракторов, в том числе Кировец и ротор застревали, пробиваясь к нашей машине. Пытались рьяно помочь местный фермер на полноприводном тракторе, ребята-активисты на снегоходах. Но не получилось. Спасли спасатели! Спасибо всем вам, ребята! — написал чиновник.