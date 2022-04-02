Сегодня, 2 апреля, глава Саратовского минздрава Олег Костин присоединился к поздравлениям губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

—Уважаемый Валерий Васильевич!

Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания в День Вашего рождения!

Саратовская область добивается значительных успехов в реализации важных проектов и решении насущных задач, направленных на улучшение жизни населения. Ваш личный вклад в реализацию на территории региона программ и проектов по строительству новых современных медицинских объектов, их оснащению инновационной техникой, по социальной и жилищной поддержке медработников всегда был определяющим.

Пусть мир и добро, любовь и здоровье, удача и благополучие будут Вашими верными спутниками. Прекрасного Вам настроения, исполнения желаний, чтобы любовь родных и близких согревала, а верность друзей и коллег придавала силы для новых дел и свершений!- написал чиновник.