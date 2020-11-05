Во время сегодняшнего визита председателя ГД Вячеслава Володина в Саратов обсудили вопрос обеспечения лекарствами.

Не смог пояснить ситуацию с контролем ценообразования, в том числе и в частных клиниках, отсутствие работы с аптеками глава Россздравнадзора Дмитрий Цымбал.

Он сказал, что учтет замечания в работе, на что федеральный политик ответил, что вряд ли именно этот чиновник будет заниматься вопросом. Это может грозить увольнением, — сообщил в своем телеграм-канале депутат ГД Николай Панков.

Федеральный политик призвал провести расследование насчет монтажа медицинского оборудования с первым заместителем председателя правительства региона Вадимом Ойкиным. К нему навстречу для обсуждения не вышел руководитель ФОМСа Сергей Заречнев. В итоге за ним послали. Николай Панков подчеркнул, что тот “шутит с огнем”.