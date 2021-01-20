Губернатор Валерий Радаев провел встречу с представителями бизнеса региона, на которой обсуждались вопросы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии. В мероприятии также приняли участие руководители правоохранительных органов, контрольно-надзорных ведомств, ресурсоснабжающих организаций, банковского сообщества.

— На прошлой неделе Вячеслав Викторович Володин затронул эту тему, призвав к безотлагательным действиям. Мы не можем допустить, чтобы пандемия стала тормозом развитию предпринимательской сферы. Чтобы бизнес сжимался, откатывался назад. Это прямой путь к снижению доходов граждан и стагнации экономики, – подчеркнул глава региона.

Валерий Радаев остановился на принятых мерах поддержки бизнеса. На федеральном уровне был принят пакет мер с обширным перечнем послаблений и льгот. Регион в прошлом году внедрил свои налоговые инициативы, эффект исчисляется суммой в 1,3 миллиарда рублей.

— Президент Владимир Путин на встрече с бизнесом подчеркнул, что нужно продолжать оперативно откликаться на запросы делового сообщества, особенно тех секторов, которые наиболее пострадали от пандемии. Общественное питание, розничная торговля, бытовое обслуживание, туризм. Только обратная связь, открытый диалог позволят принять действенные меры. И сегодня хотел бы услышать ваши предложения. Будем изучать их с учетом возможностей бюджета. И находить оптимальные решения, – отметил глава региона.

Министр экономического развития Андрей Разборов проинформировал о новых мерах поддержки бизнеса. Разработаны законопроекты, которые предусматривают изменения патентной формы налогообложения и пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения. Сфера применения патентной системы налогообложения расширена на 19 видов деятельности, включая новые виды – деятельность стоянок, гостиниц, предоставления мест для наружной рекламы.

Запланировано, что пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения предусмотрены для налогоплательщиков 12 видов деятельности пострадавших отраслей. К ним относятся сферы пассажирских и грузовых перевозок, общественного питания, гостиничного бизнеса, туризма, демонстрации кинофильмов, организации конференций и выставок, санаторно-курортной и физкультурно-оздоровительной деятельности, деятельности библиотек, архивов, музеев, искусства, спорта, отдыха и развлечений.

Кроме этого, разрабатывается законопроект, предусматривающий на 2021 год льготу по налогу на имущество для ряда организаций, в том числе в сфере автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам, общественного питания и гостиничного бизнеса, туризма и некоторых иных.

Встреча прошла в формате открытого диалога, который длился более трех часов. Представители бизнеса поблагодарили за состоявшийся разговор, возможность участия в разработке мер поддержки. Был высказан ряд предложений по помощи предпринимателям, осуществляющим отдельные виды деятельности. Также представители бизнес сообщества выразили готовность участвовать в проектах развития городского пространства, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. Еще одна тема – участие в государственных и муниципальных закупках. В частности, в 2020 году отмечен рост малого и среднего бизнеса в закупках, по Саратову доля МСП составляет 32 процента.

Губернатором по ряду озвученных вопросов даны соответствующие поручения, по отдельным затронутым темам будут подготовлены обращения на федеральный уровень. Председателю Правительства Роману Бусаргину поручено разработать формат ежемесячных встреч.

— Время требует другого уровня взаимоотношений. 2020 год мы прошли достойно, ситуация стабильно управляемая. Перед нами стоят единые цели – сохранить трудовые коллективы, и мы вместе можем влиять на эти процессы, – подчеркнул Валерий Радаев.