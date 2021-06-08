Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел расширенное совещание по проблемам предприятий РМК и «Нефтемаш»-САПКОН», сообщает пресс-служба главы региона.

— Задача — вывести предприятия из кризиса, чтобы они возобновили производство, а самое главное, сохранили трудовые коллективы. Нужно максимально конструктивно и всесторонне подойти к поиску оптимальных подходов, вариантов конкретной поддержки, чтобы вопросы задолженности по заработной плате и других обязательств были решены. Необходимо встречное движение — собственники должны помнить о своей ответственности, — сказал Валерий Радаев.

В ходе совещания было отмечено, что на заводе РМК сейчас идут судебные разбирательства. При этом, как подчеркнул руководитель предприятия, разработана «дорожная карта» восстановления деятельности завода, запланированы выплаты долгов по зарплате. Представитель трудового коллектива подтвердил, что ведутся переговоры с собственниками о возращении к работе до 90-95 процентов сотрудников.

Участники совещания обсудили с акционером АО «Нефтемаш»-САПКОН» текущее положение и перспективы дальнейшей деятельности. Собственник конкретных мер выхода из кризиса назвать не смог.

По итогам совещания председателю правительства области Роману Бусаргину, зампреду — министру промышленности и энергетики Андрею Архипову было дано поручение оказать содействие предприятию и подыскать потенциальных инвесторов.