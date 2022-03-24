Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал полностью задействовать все посевные площади в районах. Об этом сегодня, 24 марта, сообщили в пресс-службе главы региона.
На совещании с аграриями губернатор рассказал о преимуществах саратовского АПК в условиях санкций:
— показатель по обеспеченности собственными семенами превышает 60%. В Саратовской области работают две крупные селекционные площадки – НИИ Юго-Востока и «Россорго», более 30 семеноводческих хозяйств;
— саратовские хозяйства сделали ставку на российскую и белорусскую технику, сейчас она составляет до 80% всего автопарка;
— закупка минеральных удобрений идёт по льготным ценам у балаковского завода «Апатит», который не зависит от иностранного сырья;
— за 10 лет расширен тепличный комплекс региона. В результате область обеспечивает себя овощами закрытого грунта на 110%;
— в Саратовской области – самая большая в ПФО площадь под овощи.