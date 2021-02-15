Сегодня губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание с руководством профильных ведомств региона.

В ходе заседания было озвучено ряд задач для министров и зампредов правительства области. В частности, глава региона потребовал от министра транспорта и дорожного хозяйства Алексея Петаева своевременно проводить текущий ремонт улиц в Саратове и подъездов к областному центру и использовать при проведении дорожных работ технологию литого асфальта, эффективную в зимнее время.

Глава минсельхоза Роман Ковальский получил указание просчитать затраты на поддержку Новоузенского и Алгайского районов,оставшизся из-за малоснежной зимы без достаточного запаса влаги.

Губернатор жестко потребовал не допускать необоснованного роста цен на продукты питания первой необходимости, работать с поставщиками, производителями сельхозпродукции. Ответственными назначены министерства экономического развития и сельского хозяйства.

Не осталось без внимания Валерия Радаева организация работы по отлову безнадзорных животных в Саратове.

Профильному зампреду поставлена задача в недельный срок доложить о принимаемых конкретных мерах по данной ситуации.

По поручению губернатора в 13 учреждениях с постоянным пребыванием людей проведена проверка организации работы по недопущению распространения коронавируса. По итогам – высказаны замечания, даны рекомендации. В учреждениях проводится плановая вакцинация сотрудников и пациентов.