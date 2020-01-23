Руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов сравнил нынешнее население Саратовской области с показателями 122-летней давности. Такое заявление он сделал во время заседания межведомственной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.

По его словам с 1897 года население Саратовской области выросло в шесть раз.

-122 года назад в областном центре у нас проживало чуть более 137 тысяч человек, сегодня же население Саратова составляет без малого 842 тысячи человек. В целом население в Саратовской губернии в 1897 году определялось в 2,405 миллиона человек и за прошедшие годы увеличилось на 1,5 процента, — сказал Сомов.

Самые большие преобразования за прошедший с лишним век коснулись городов. В частности, городское население губернии тогда составляло почти 13 процентов, а сельское – 87 процентов. Сегодня ситуация кардинально изменилась: горожан в нашем регионе насчитывается 76 процентов, а сельчан – 24 процента.

-Единственный показатель, который остался неизменными на протяжении 122 лет — это доля городского населения в Саратовской губернии, проживающего в областном центре. Так, почти половина всех горожан в области, 44 процента в 1897 году проживала именно в Саратове. Сегодня в областном центре проживает также почти половина всего городского населения – 45 процентов, — говорит глава статистического ведомства.