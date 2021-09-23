Председатель Следственного Комитета РФ обратил внимание на случай с впавшей в кому 12-летней школьницей после отравления алкоголем.

Следственные органы СУ СК России по Саратовской области оперативно начали доследственную проверку.

Как сообщили следователи, сейчас пострадавшая девочка все ещё находится в больнице.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального СУ СКР доложить ему о ходе процессуальной проверки и принять исчерпывающие меры к оперативному выяснению всех обстоятельств случившегося.

Сообщается также, что ход проверки находится на контроле в центральном аппарате СК.

Напомним, 12-летняя жительница Вольска употребила самогон и, получив, сильное алкогольное отравление, впала в кому.