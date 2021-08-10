Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП с участием пассажирского автобуса под Саратовом, сообщает пресс-служба ведомства.

Авария произошла с автобусом ИП Гусейнов по маршруту Белгород-Саратов на 621-м километре автодороги Р-22 «Каспий». Водитель автобуса утверждает, что не справился с управлением из-за выбежавшего на дорогу животного. В автобусе находились 20 пассажиров, пострадали 12 человек, шесть из которых госпитализированы.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело, теперь оно взято на контроль центральным ведомством.

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