Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП с участием пассажирского автобуса под Саратовом, сообщает пресс-служба ведомства.

Авария произошла с автобусом ИП Гусейнов по маршруту Белгород-Саратов на 621-м километре автодороги Р-22 «Каспий». Водитель автобуса утверждает, что не справился с управлением из-за выбежавшего на дорогу животного. В автобусе находились 20 пассажиров, пострадали 12 человек, шесть из которых госпитализированы.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело, теперь оно взято на контроль центральным ведомством.