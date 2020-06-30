Президент СППИ ГИПП, генеральный директор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков прокомментировал действия мэрии Саратова, направленные на закрытие киосков с печатной продукцией.

— Напомню, что есть поручение Президента РФ о поддержке прессы (Перечень поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам встречи с руководителями российских печатных средств массовой информации 20 февраля 2019 года от 25.09.2019 № Пр-1983) и постановление Правительства РФ (Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 №291 О нормативах минимальной обеспеченности населения торговыми объектами по распространению периодической печати), в котором в том числе прописаны нормы количества киосков на душу населения. Регионов, соблюдающих эти нормы, и так очень мало, а фактическое уничтожение минимум 50 процентов точек продаж в городе делает факт невыполнения постановлений и распоряжений федеральной власти вопиющим.

Киосковая сеть – один из основных каналов продаж печатной прессы и главный, куда читатель идёт за периодикой как за первичным товаром, именно с целью купить то или иное любимое издание. Это привычка, традиция и, что немаловажно, право человека.

В то время, как Европа наблюдает и реализовывает увеличение спроса на контент печатной прессы даже во время пандемии, в попытке людей скрыться от огромного количества фейков в интернете, мы то закрываем, то открываем, то снова закрываем киоски. И даже сейчас, когда снимаются или уже сняты ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, мы вновь пытаемся закрывать точки продаж в угоду других интересов. Нельзя забывать и о социальной миссии прессы. Ей необходимы поддержка и дополнительное внимание.

Хочется надеяться, что сложившаяся ситуация – лишь ошибка или новая бюрократическая процедура, которую легко поправить и вернуть городские сети распространения прессы, а с ними и типографии и издателей к нормальной жизни, — говорит Руслан Новиков.

Напомним, в декабре прошлого года городская администрация «забыла» провести конкурс на земельные участки, на которых стоят киоски с печатной продукцией. Это привело к тому, что эти торговые объекты попали за рамки закона. После возмущения саратовских издателей мэрия попыталась невнятно оправдать свои действия заботой о Саратове. То, что в результата чиновничьего недомыслия сотни людей — киоскеров, сотрудников типография и журналисты могут остаться без работы, чиновники вынесли за скобки.