Павел Сурков, глава муниципального района Саратовской области, оценил 10-летний опыт работы с Губернатором Валерием Радаевым:

— За годы моей работы на муниципальной службе пришлось поработать со многими руководителями областного уровня. Видел разные стили руководства и характеры. Самыми ценными качествами руководителя считаю объективность, надежность и порядочность.

Став Губернатором 10 лет назад, благодаря именно этим качествам, Валерию Васильевичу удалось прекратить все распри, которые до него десятилетиями шли в политическом руководстве области. А самое главное — удалось объединить вокруг себя не только политические элиты и бизнес-сообщество, но прежде всего простых людей, муниципалитеты.

Из первых управленческих находок, которые мне запомнились — «экзамены» по «точкам роста», которые мы, главы районов области, сдавали губернатору. Эти собеседования с каждым руководителем отдельной территории мотивировали глав тщательно изучить потенциал своего района и найти способы его развития. При этом губернатор сам скрупулёзно анализировал возможности каждого района и региона в целом. Таким подходом губернатор мотивировал нас шаг за шагом искать решения по развитию каждого района, каждого села.

Благодаря такому подходу, за 10 лет в нашем районе удалось решить многие серьезные инфраструктурные проблемы: построить многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя плавательными бассейнами, современный детский сад для детей от 2-х месяцев, решить проблему водоснабжения в Татищево, капитально отремонтировать многокилометровую дорогу от Саратова до Татищево и начать строительство путепровода через железную дорогу. И в этом – огромная заслуга руководителя региона, его внимания к проблемам и целеустремленности в их решении.

Благодаря такому лидерству, за прошедшие 10 лет все мы, жители региона, стали более настойчивыми и успешными в преображении родного края. И этот нематериальный итог не менее ценен для будущего Саратовской области! — рассказал он.