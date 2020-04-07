Обращение президента Торгово-промышленной палаты региона Алексея Антонова к бизнесу Саратовской области:

— В условиях тяжелых испытаний, с которыми столкнулся мир, наша страна и область, люди, невзирая на социальные статусы, объединяются для скорейшего преодоления экономических трудностей. И, конечно же, в борьбе за сохранение здоровья и жизней всех и каждого.

Качественное достижение последнего возможно лишь при наличии квалифицированной медицинской помощи, всесторонней поддержке медицинского персонала. Тех, кто находится на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Мы знаем, в области ведется строительство онкоцентра, дорабатывается проект противотуберкулезного диспансера. При ТПП Саратовской области будет создан фонд по сбору средств на строительство нового инфекционного центра.

Эксперты заявляют, что на борьбу с заразой может уйти много времени. Квалифицированная помощь может понадобиться каждому из нас, нашим близким. Кроме того, наличие современной инфекционной больницы необходимо региону с большим количеством населения.

Исторически сложилось так, что меценатство и благотворительность были преимуществом предпринимательского сообщества. Сегодня обстоятельства складываются так, что у каждого из нас есть шанс внести вклад в реализацию проекта по строительству современного инфекционного центра в Саратовской области.

Я обращаюсь к представителям бизнес-объединений, предпринимателям и всем неравнодушным гражданам взять на себя ответственность и построить в Саратовской области современный инфекционный центр, чтобы помочь улучшить качество медицинской помощи для пациентов с коронавирусной инфекцией и ее осложнениями.

Давайте поможем, объединимся и покажем, что не зря живем на Земле и не зря зарабатываем деньги!