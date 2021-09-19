Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила о фактах вброса бюллетеней в Саратовской области и еще пяти регионах России.

Всего зафиксировано восемь случаев вброса, результаты голосования на всех участках с нарушениями аннулированы. Случаи были выявлены в Республике Адыгея, а так же в Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях.

Председатели комиссий в Брянской, Кемеровской областях и в республике Адыгея сняты со своих постов. Председателя ТИК Ставропольского края также решен уволить.