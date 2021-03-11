Вольская прокуратура вместе с сотрудниками Северного территориального отдела управления Роспотребнадзора по Саратовской области в ходе проверки выявила нарушения соблюдения законодательства об отходах. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

В Вольске из-за обильного снегопада техника ООО “Ситиматик” не смогла подъехать к мусорным контейнерам, поэтому график сбора отходов был нарушен.

В адрес главы района внесли представление, нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.