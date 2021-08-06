Депутаты Собрания Вольского района приняли отставку главы администрации Виталия Матвеева. В заседании участвовал министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, сообщает пресс-служба ведомства.

Сергей Зюзин на заседании отметил успехи Вольского района в области социально-экономического развития, подчеркнув важность поддержки инициатив и роль диалога с жителями. В адрес Виталия Матвеева звучали слова благодарности за конструктивную совместную работу.

Сейчас его обязанности переходят Андрею Татаринову, первому заместителю главы администрации.

31 августа пройдет конкурс на вакантную должность, в состав конкурсной комиссии вошли Сергей Зюзин, вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора области Игорь Пивоваров, депутаты Саратовской областной Думы Регина Юдина и Владимир Агафонов.