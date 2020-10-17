Глава Вольского района Виталий Матвеев решил уйти на самоизоляцию.

Он сдал тест на коронавирус и, не дожидаясь его результатов, обезопасил себя и окружающих от заражения.

Виталий Матвеев подтвердил это в беседе с корреспондентом «Новостей Саратова». Он сдал анализ впервые с начала пандемии, потому что в его окружении появился человек, зараженный коронавирусом.

Напомним, ранее новая инфекция подтверждалась у губернатора Саратовской области Валерия Радаева, главы Балаковского района Александра Соловьева, заместителя председателя Саратовской области Сергея Наумова.

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