В Саратовской области расследуют уголовное дело о неуплате налогов на заводе по производству мела. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

В период с 1 апреля 2018 по 30 сентября 2020 года ООО отображало в бухгалтерском учете предприятия выполнение работ и оказание услуг с фиктивными контрагентами. После чего в налоговой декларации за 3-й квартал 2020 года были внесены заведомо ложные сведения относительно суммы налога.

Размер неуплаченного налога составил более 19 млн рублей. По факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере возбуждено уголовное дело.