В среду 20 апреля состоялся суд над лидером саратовских коммунистов, депутатом облдумы Александром Анидаловым.

Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Панков.

— Его (Анидалова — Ред.) однопартийцы почему-то шепотом сообщили, что он в суде. Закон есть закон. Его нарушать недопустимо никому, — написал парламентарий в своем Телеграм-канале.

Напомним, 18 апреля во время замены именных табличек на переименованном за сутки по инициативе мэрии проспекте имени Столыпина (бывший проспект Кирова) Анидалов устроил акцию протеста. Политик мешал рабочим, пытаясь сорвать новую табличку в знак протеста против переименования главной пешеходной улицы, носившей имя коммуниста Кирова.

Между тем, являясь депутатом заксобрания на постоянной основе с зарплатой в 200 тысяч рублей, личным кабинетом и персональным автомобилем, глава местной фракции КПРФ может рассчитывать в недалёком будущем на пенсию в размере почти 100 тысяч рублей.

Во время скандала Анидалова арестовала полиция, а мэрия в своем заявлении в правоохранительные органы настояла на привлечении оппозиционера к ответственности за хулиганство.