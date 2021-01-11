Назначен новый федеральный инспектор в Саратовской области.

Им стал государственный советник РФ второго класса Виталий Сластной.

Он родился в Алма-Ате, закончил Новочеркасский политехнический институт, с 1989 до 2015 года служил в органах безопасности.

С этого времени до 2020 года был федеральным инспектором Московской области департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, потом перешел на эту же должность, но в Саратовскую область.

Имеет звание полковника ФСБ, медали «За отвагу», ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, награды ФСБ России и других ведомств, поощрения президента России и субъектов РФ.

Предыдущий ГФИ по Саратовской области Григорий Сергеев покинул свой пост в регионе в октябре прошлого года и назначен начальником контрольного департамента аппарата полномочного представителя президента в ПФО.