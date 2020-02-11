Назначен новый руководитель УФПС Саратовской области. Об это сообщает пресс-служба «Почты России».

Им стал Александр Анохин, ранее работавший в X5 Retail Group. Ранее он возглавлял кластер в сети магазинов «Пятерочка», сеть магазинов «Магнит», работал в других компаниях.

После официального назначения Александр Анохин сразу встретился с начальниками почтамтов Саратовской области. Среди первоочередных задач, которыми предстоит заняться, он отметил оптимизацию бизнес-процессов, развитие и модернизацию сети отделений почтовой связи, повышение уровня клиентского сервиса.