19% жителей Саратова главным событием 2021 года считают благоустройство города: скверов, прибрежных зон отдыха, ремонт фонтана «Одуванчик» и т.д. Опрос проводил сервис по поиску работы SuperJob. В этом году в Саратове преобразились 8 общественных и 16 дворовых территорий.

Всего по области было благоустроено 115 скверов, парков, площадей и 60 дворов по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

В скверах, парках и дворах уложили плитку, заасфальтировали дорожки, озеленили территории, установили фонтаны, лавочки, клумбы и фонари. В ряде парков появились арт-объекты и световые инсталляции. На работы было выделено 704,4 миллиона рублей (из федерального бюджета — 693,3 миллиона рублей, из областного — 14,1 миллиона рублей).

В следующем году по программе будут благоустроены 109 общественных и не менее 50 дворовых территорий в регионе. На реализацию заложено 693,4 миллиона рублей (в федеральном бюджете — 679,5 миллиона рублей, в областном — 13,9 миллиона рублей).