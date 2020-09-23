Главврачом стоматологической поликлиники №3 и руководителем стоматологической службы Саратовской области стал Андрей Костин, рассказали информационному порталу «Новости Саратова» в минздраве региона.

В ведомстве подчеркнули, что Андрей Костин, не смотря на свою фамилию. Не является родственником министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина.

— Он кандидат медицинских наук, талантливый организатор и профессиональный врач. Есть уверенность в его управленческих способностях по административному совершенствованию стоматологической службы Саратова, — сказали в минздраве.