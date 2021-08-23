Саратовцы резко негативно высказались о предложении дизайнеров насчет установки колеса обозрения в парке «Липки».

Председатель комитета по архитектуре Анастасия Пузанова опровергла слухи о том, что этот аттракцион появится в зоне отдыха.

Выяснилось, что местные чиновники не раз отказывали инвесторам на подобные предложения, потому что сад — объект культурного наследия федерального значения. Она добавила, что в «Липках» будет ремонт, но что именно будут менять, решат только после обсуждения с общественностью.